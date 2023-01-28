مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بـ كاليفورنيا.. الرابع خلال يناير

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا في وقت مبكر، من صباح السبت.

أكد فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس أن إطلاق النار حدث بعد الساعة الثانية صباحًا في بيفرلي كريست، وهو حي راقي في لوس أنجلوس.

أسباب إطلاق النار غير معروفة

من بين الأشخاص السبعة الذين أصيبوا بالرصاص، كان أربعة منهم يقفون في الخارج و الثلاثة الذين قتلوا كانوا في سيارة، ولم يجرى الكشف عن هوياتهم، ونقل المصابون إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة وفقا لموقع صحيفة سانت لويس الأمريكية.

وقال بريسيادو إنه ليس لديه معلومات عما أدى إلى إطلاق النار، أو ما إذا كان قد وقع في منزل.

يشار إلى أن هذا هو رابع إطلاق نار جماعي على الأقل في كاليفورنيا هذا الشهر، وليس من الواضح ما إذا كان المشتبه به أو المشتبه به رهن الاحتجاز.

600 عملية إطلاق نار جماعي فى أمريكا خلال 2022

ويأتي إطلاق النار في وقت مبكر من صباح السبت على رأس أربع عمليات قتل جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر، بما في ذلك مذبحة في قاعة للرقص في إحدى ضواحي لوس أنجلوس الأسبوع الماضي خلفت 11 قتيلاً وتسعة جرحى.

وجهت عمليات القتل ضربة للدولة، التي لديها بعض من أقسى قوانين الأسلحة النارية في البلاد، وأقل معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية.

للعام الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة في عام 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل أو جُرح فيها أربعة أشخاص على الأقل، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.