مفاجأة في هجوم كاليفورنيا.. نزاع على 100 دولار يخلف 8 قتلى

كشفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن مفاجأة مثيرة تتعلق بالهجوم المزدوج، الذي نفذه أحد المسلحين في منطقة «هاف مون باي»، الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص، جميعهم من أصول أسيوية، أو من المتحدثين باللغة الإسبانية.

وقال ستيف واجستاف، المحامي العام لمقاطعة «سان ماتيو»، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم، إن منفذ الهجوم، ويُدعى «شوني زاو»، يبلغ من العمر 66 سنة، قام بإطلاق النار على عدد من الأشخاص، في موقعين مختلفين، بسبب خلاف على 100 دولار.

حادث تصادم داخل المزرعة أطلق شرارة الهجوم

وقال محامي المقاطعة، في مقابلة مع شبكة CNN، إن المتهم أخبر سلطات التحقيق بأن فاتورة إصلاح بقيمة 100 دولار، بعد حادث تصادم بين الرافعة التي كان يقودها، وجرافة كان يقودها زميل له في موقع العمل، هي التي أطلقت «الشرارة»، التي أدت إلى إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قال «زاو»، في تصريحات باللغة الصينية، إنه كان يعمل في مزرعة محلية للفطر، وشكا من أنه تعرض للتنمر والعمل لساعات طويلة، وأن إدارة المزرعة تجاهلت شكواه، مشيراً إلى أنه يعيش في الولايات المتحدة منذ 11 سنة، وأنه يحمل بطاقة الإقامة الخضراء.

«زاو» مزارع ستيني يواجه 7 اتهامات بالقتل

وأكد المحامي العام للمقاطعة، في تصريحاته قبل قليل، أن «شوني زاو»، دخل في نزاع مع عدد من زملائه في موقع العمل، بسبب فاتورة إصلاح، مشيراً إلى أنه يواجه 7 اتهامات بالقتل، وتهمة بالشروع في القتل، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 16 فبراير الجاري.

وقام «زاو»، في وقت سابق منتصف الأسبوع الماضي، بإطلاق النار على عدد من العمال في مزرعة «تيرا جاردن»، التي كان يعمل ويقيم بها، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الفور، بينما توفى شخص خامس في وقت لاحق، متأثراً بإصابته.

8 قتلى في مزرعتين.. 6 رجال وامرأتان

وبعد ذلك، انتقل الرجل الستيني إلى مزرعة «كونكورد فارمس»، التي كان يعمل بها في السابق، وأطلق النار مجدداً على عدد آخر من العمال، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى، ليرتفع عدد الضحايا إلى 8 قتلى، بينهم 6 رجال وامرأتان، غالبيتهم من المسنين.

وأشار تلفزيون سان فرانسيسكو المحلي، إلى أنه تم التعرف على 6 من الضحايا، وهم «يتاو بينج» 43 سنة، و«كويزونج تشينج» 66 سنة، و«آشيانج زانج» 74 سنة، و«جينجزي لو» 64 سنة، و«زيشن ليو» 73 سنة، و«مارسيانو مارتينيز جيمينيز» 50 سنة.

جاء هجوم «هاف مون باي» في ولاية كاليفورنيا في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعاً مطرداً في حوادث إطلاق النار، حيث سجلت منظمة «إيفيري تاون» الأمريكية أكثر من 1024 حادثاً خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية 2022، أسفرت عن مقتل 338 شخصاً وإصابة 724 آخرين.