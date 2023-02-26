انطلاق حملة «حقك تنظمي» في محافظة مطروح

انطلقت أمس السبت، الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» بمطروح تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

10 أيام فعاليات الحملة في مطروح

وقال الدكتور مبروك سالم، القائم بتسيير أعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن فعاليات حملة تنظيم الأسرة تستمر لمدة 10 أيام على مرحلتين، خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 8 مارس 2023، المرحلة الأولى من 25 فبراير إلى 1 مارس، وتضم 3 إدارات صحية هي «إدارة الحمام وتضم مكتب صحة الحمام، والنهوض ومستشفى الحمام والرويسات والعميد والزهور والسلام وقرية 28 وقرية 23 وقرية 27 وقرية 29 عيادة متنقلة وإدارة العلمين، وتضم وحدة العلمين مركز سيدى عبد الرحمن وإدارة الضبعة وتضم مركز رعاية الضبعة وجميمة وجلالة الجفيرة وزاوية العوامة وسوانى جابر وسيدى شبيب وعيادة متنقلة»، بإجمالي 22 وحدة وتضم المرحلة الثانية 5 إدارات صحية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس، وهي «إدارة مطروح والنجيلة وبرانى وسيوة وإدارة السلوم»، بإجمالي 26 وحدة وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والفرق الطبية الثابتة بالوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة.

حسن التعامل مع المواطنين

وأكد القائم بأعمال وكيل صحة مطروح أهمية المعاملة الجيدة وحسن الاستقبال لجميع المترددات على الحملة، تحت إشراف الدكتور سيد مصيلحى مدير إدارة تنظيم الأسرة، وأوضح أن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، وما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

الخدمات مجانية

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مؤكدا أنه تم التدريب الجيد للجميع على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.