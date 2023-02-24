معلومات عن حملة «حقك تنظمي» للصحة الإنجابية.. وسائل تنظيم الأسرة والأدوية مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ26 محافظة، تحت شعار «حقك تنظمي» خلال الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «حقك تنظمي» سيتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2023، لافتاً إلى استمرار حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط حتى نهاية شهر مارس المقبل، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.

حملة «حقك تنظمي» تقدم خدمات المشورة

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «حقك تنظمي» تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات، ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

تدريب السيدات وتنمية مهاراتهن

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه سيتم التركيز على الأنشطة التي تهتم بتمكين المرأة بهدف تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي من خلال تدريب السيدات وتنمية مهاراتهن ضمن الأنشطة المقدمة بنوادي المرأة في الوحدات الثابتة، لتصنيع منتجات مختلفة مثل الملابس، والمنتجات الغذائية المختلفة وأعمال التريكو، والمصنوعات الجلدية، ليتم عرضها بنوادي المرأة من خلال المعارض التي تنفذ ضمن أنشطة القوافل والحملات التي يقوم القطاع بتنفيذها، لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ومساعدة السيدات على تنظيم أسرهن.