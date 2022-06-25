انتهاء حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنوفية.. وخدمات لأكثر من 60 ألف منتفعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من فاعليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بالمحافظة ، والتي انطلقت شارة البدء بها الأحد 16 يونيو الجاري واستمرت حتى 23 يونيو من نفس الشهر وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية ، ووزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة و السكان و بإشراف قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة و السكان.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان

وأشار وكيل وزارة الصحة أن الحملة قدمت الخدمة الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع السيدات بمرحلتيها الأولى و الثانية بإجمالي منتفعات «60 ألف و 555» منتفعة على أيام الحملة بنطاق الإدارات الصحية بالمرحلة الأولى بإدارات «شبين الكوم وسرس الليان ومنوف والباجور وبركة السبع» ، والمرحلة الثانية لإدارات «تلا، الشهداء، أشمون، السادات ، قويسنا»، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الأخرى ومنها خدمات «متابعة الحمل، و الفحص بالسونار، و كشف النساء، والباطنة، و الأطفال» وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي تجوب مختلف أنحاء المحافظة لوصول الخدمة إلى المناطق العشوائية والمحرومة بنطاق المحافظة.

ندوات توعوية و تثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال تلك الحملات تم تنفيذ ندوات توعوية و تثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، و التوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، و صحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، كما تضمنت الندوات التوعوية رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، خاصة الوسائل طويلة المدى مما ساعد على فتح قنوات من الحوار والاتصال الجيد لمساعدة المرأة على التفكير حفاظاً على صحتها وصحة الأسرة ، كما تم الاهتمام بزيادة وعي المرأة ومساعدتها في ترويج المنتجات اليدوية تشجيعاً للسيدات لمقاومة غلاء المعيشة من خلال نوادي المرأة.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصرى لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية كونها أساس المجتمع وتقدمه، مؤكداً حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع وكافة المبادرات التى يتم تنفيذها لدعم الأسرة المصرية.