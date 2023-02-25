«الكنيسة الأرثوذكسية» تنعى رجل الأعمال لويس بشارة: صاحب إسهامات وطنية

قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء في وفاة رجل الأعمال لويس بشارة الذي رقد في الرب اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة.

نعي الكنيسة الأرثوذكسية

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها: «تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني على رجاء القيامة، رجل الأعمال لويس بشارة الذي رقد في الرب اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة امتلأت بالعمل والاجتهاد المؤثر في حياة كثير من الناس».

وتابعت: «لقد كان للراحل الكبير إسهامات وطنية كثيرة ساهمت في الحفاظ على الريادة المصرية في مجال الغزل والنسيج كما كان صاحب أول علامة تجارية مصرية في مجال الأزياء، كما اهتم بمجال التعليم الفني والتكنولوجي».

عمله طوال حياته

وأضاف البيان: «خالص العزاء لأسرته المباركة ولكافة العاملين في مشروعاته، ولكافة محبيه، عالمين وواثقين أن الله لن ينسى محبته وعمله الذي قدمه طوال حياته».