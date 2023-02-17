الكنيسة الأسقفية تهنئ أندريه زكي بفوزه برئاسة الطائفة الإنجيلية

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عن تهانيه للقس الدكتور أندريه زكي، بعد فوزه بمنصب رئاسة الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، والدكتور القس جورج شاكر الذي فاز بمنصب نائب رئيس الطائفة.

التعاون بين الكنيستين

وأكد رئيس الأساقفة، التعاون الوثيق بين الكنيسة الأسقفية والطائفة الإنجيلية بمصر في كل المجالات.

وتمنى رئيس الأساقفة، التوفيق للدكتور أندريه زكي، في قيادته للطائفة الإنجيلية بما يتمتع به من وعي وثقافة ورؤية شاملة للعيش المشترك.

بدوره، هنأ القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس «الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي»، والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، الدكتور القس أندريه زكي، والدكتور القس جورج شاكر، متمنيا لهما دوام التقدم والنجاح.

فوز أندريه زكي برئاسة الطائفة الإنجيلية

وأعلنت الكنيسة الإنجيلية، اليوم، فوز الدكتور أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة للمرة الثانية، بالإجماع، إذ حصل على 14 صوتا من 14 عضوا بالمجلس الملي الإنجيلي العام.

وفاز الدكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة، بإجماع أصوات أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام.