الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددا جديدا من مجلة «الكرازة».. مقال للبابا

نشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من «مجلة الكرازة»، ويشرف عليها الأنبا ماركوس أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وتتضمن أبرز أنشطة البابا تواضروس وفعاليات الكنيسة في الإيبارشيات المختلفة.

غلاف العدد الجديد

وتصدرت صورة «الحوار الأرثوذكسي الشرقي- الكاثوليكي»، والذي ترأسه البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، غلاف العدد الجديد من المجلة.

وجاء في افتتاحية العدد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دخول السيد المسيح الهيكل بعد أربعين يومًا، وكلمة للبابا شنودة الثالث بعنوان« هيكل الروح»، وتضمنت الصفحة الأولى «سنكسار» الكنيسة.

وتضمنت الصفحة الثانية للمجلة مقالا للبابا تواضروس الثاني بعنوان «المخالف حاله تالف»، والذي يتناول مفهوم الصوم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخطية العناد، موضحًا ذلك من خلال قصص كتابية عبر أربعة أسابيع تحكي قصة الإنسان والخطية.

أنشطة البابا تواضروس

وعرضت الصفحتان الرابعة والخامسة ختام مؤتمر«سان مارك» لتوثيق التراث بمشاركة 120 باحثا تحت عنوان «الكتاب المقدس القبطي».

وكان البابا تواضروس ترأس افتتاحية المؤتمر، متحدثا عن مركز لوجوس وتاريخ تأسيسه، كما وصف البابا الكتاب المقدس أنه مادة الحياة والوصية.

وألقت المجلة الضوء على أنشطة البابا تواضروس، وأخبار الكنيسة والفعاليات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تضمنت نعي الكنيسة للدكتور شريف إسماعيل، والحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية، إضافة لعدد من لقاءات البابا الرعوية.

مقالات وعظة البابا

وخصصت الكرازة الصفحة الحادية عشر لعظة البابا تحت عنوان« حكمة الأصوام في كنيستنا»، متناولا أهمية الأصوام في إصلاح الجهاز الروحي للإنسان والذي يتكون من الأذن والعين والقلب والفم.

ونشرت المجلة عددا من المقالات للآباء الأساقفة والمطرانة، وهي «هدف الصوم المقدس» للأنبا بنيامين أسقف المنوفية، و«أسس في حل المشاكل»، للأنبا تكلا مطران دشنا، و«أستحلفك بالله»، للأنبا يوسف أسقف تكساس.