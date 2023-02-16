الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير الاثنين المقبل

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، يوم الاثنين المقبل، ويُطلق عليه «الصوم المقدس» لأنه أكثر الأصوام بالكنيسة نسكا وزهدا، حيث تصوم الكنيسة انقطاعي من الساعة 12 وحتى غروب الشمس أو انتهاء القداسات بالكنائس الساعة الثالثة أو الخامسة مساءً في بعضها.

تقسيم الصوم الكبير

ويعد الصوم المقدس أطول الأصوام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يمتد 55 يومًا مقسمة إلى أسبوع الاستعداد، الذي تنفرد الكنيسة الأرثوذكسية بصومه ثم صوم الأربعين المقدسة مثل ما صام السيد المسيح 40 يومًا و40 ليلة، وصوم أسبوع الآلام وسبت النور ثم ينتهي بعيد القيامة يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

ويتميز كل أحد في الصوم الكبير بقصة وحدث خاص به حيث يتكون الصوم من 7 آحاد وهم: أحد الكنوز، أحد التجربة، أحد السامرية، أحد الابن الضال، أحد المخلع، أحد التناصير، أحد الشعانين ويليه أحد القيامة.

نظام الصوم

وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير ليس مجرد طعامًا نباتيًا وإنما هو انقطاع عن الطعام والماء فتره معينة قد تصل إلى المساء يعقبها أكل نباتي، ويعود تناول الطعام النباتي خلال الأصوام إلى أنه كان النظام الأصلي الذي وضعه الله للإنسان قبل الطوفان، كما أنه نوع من تهذيب الجسد بحسب الاعتقاد المسيحي.