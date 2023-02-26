عناوين وأماكن تقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج بأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عناوين وأماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين علي الزواج بمحافظة أسيوط، والتي تضم 14 مركزًا موزعا على مختلف مراكز المحافظة.

وتقدم «الوطن» أماكن وعناوين المراكز الصحية التي تقدم خدمة فحص المقبلين على الزواج بمختلف مراكز المحافظة بعد تطبيق نظام الشهادة الصحية الجديدة.

مراكز البداري وصدفا وحي شرق وغرب أسيوط

- الإدارة الصحية بغرب أسيوط بداخل المركز الصحي

- الإدارة الصحية بغرب أسيوط بمركز رعاية الطفل بغرب

- المركز الطبي الحضري بالإدارة الصحية بمركز البداري

- الوحدة الصحية بقرية الوعاضلة بالإدارة الصحية بمركز صدفا

- الوحدة الصحية بقرية المطيعة بالإدارة الصحية بمركز أسيوط.

مراكز أبنوب وأبوتيج والغنايم وساحل سليم ومنفلوط والقوصية وديروط

- المركز الطبي بالمسح التابع للإدارة الصحية بمركز أبنوب

- مركز رعاية طفل بأبوتيج التابع للإدارة الصحية بمركز أبوتيج

- المركز الطبي بالغنايم التابع للإدارة الصحية بمركز الغنايم

- المركز الصحي الحضري التابع للإدارة الصحية بمركز ساحل سليم

- المركز الحضري الجديد التابع لإدارة شرق أسيوط

- المركز الطبي الحضري التابع للإدارة الصحية بمركز ديروط

- المركز الصحي بالفتح والتابع للإدارة الصحية بمركز الفتح

- مركز رعاية الطفل القديم التابع للإدارة الصحية بمركز منفلوط

- مركز الرعاية الصحية الأولية بالقوصية التايع للإدارة الصحية بمركز القوصية