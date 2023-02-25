مصرع طفلة صدمتها سيارة في مدينة الباجور بمحافظة المنوفية

شهدت مدينة الباجور في محافظة المنوفية، مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ولكنها توفيت، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع طفلة في حادث بالباجور

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز البارجور تبين أن الطفلة المتوفاة تدعى «هـ.ح» وتبلغ من العمر 6 سنوات، وبسؤال شهود العيان تبين أنها كانت تمر أحد الشوارع وصدمتها السيارة، وتم ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع طفلة أثناء عبور الشارع، بدائرة المركز، حيث لقيت مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها ولكنها توفيت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخص بحروق إثر حريق في منزله

على صعيد آخر، أصيب شخص بحروق إثر نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأرضي بمنزله في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تمت السيطرة على الحريق وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.