تنظيم 111 نشاطا ثقافيا وفنيا خلال أسبوع في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعى لدى المواطنين.

الأنشطة الثقافية في محافظة المنوفية

استعرض مدير عام ثقافة المنوفية خلال تقرير أسبوعي أبرز الأنشطة الثقافية والفنية التي قامت بها الإدارة العامة لثقافة المنوفية خلال الفترة من 16 وحتى 22 فبراير 2023 ، موضحاً أنه تم إقامة 111 نشاطا ثقافيا في 27 موقعا بمختلف أرجاء المحافظة لـ3 آلاف و158 مستفيدا.

أقيمت الفعاليات بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية، من أجل تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع ، حماية وتعزيز التراث الثقافي.

محافظ المنوفية يؤكد على تقديم كل الدعم للأنشطة الثقافية

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفاعليات الثقافية والفنية، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.