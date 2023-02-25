وفد القطاع الطبي بالكنيسة الأسقفية يزور مستشفيات بمحافظة المنوفية

زار وفد من القطاع الطبي التابع للكنيسة الأسقفية بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير مستشفى هرمل منوف، والدكتورة منال فرنسيس رئيس القطاع الطبي ووفد من مستشفى هرمل السادات بالشراكة مع وفد من هيئة CAAP لتدريب الأطباء بأفريقيا مجموعة من المستشفيات بمحافظة المنوفية لتفقد الأقسام والخدمات المختلفة.

زيارة المستشفى الجامعي بشبين الكوم

تضمنت الزيارة المستشفى الجامعي بشبين الكوم إذ رحب الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد المستشفى حيث شرح الخدمات المختلفة التي تقدمها مستشفى الجامعة ومعهد الكبد والقلب وأنظمة الدراسة بالجامعة.

زيارة مستشفى العربي بأشمون

شملت الزيارة أيضا مستشفى العربي بأشمون حيث استضاف أمير مقلد مدير التدريب بالمستشفى الوفد وعرض فيديو قصيرا يوضح أنشطتها وخدماتها بالإضافة إلى جولة بأقسام المستشفى.

يشار إلى أن الكنيسة الأسقفية بالسويس استضافت فعالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والتي يقيمها مجلس كنائس مصر تحت شعار «ٱقْضُوا لِلْيَتِيمِ. حَامُوا عَنِ ٱلْأَرْمَلَةِ» المأخوذ من سفر إشعياء، وذلك بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس بحضور القس عادل توما راعى الكنيسة، والأمين العام لمجلس كنائس مصر القس يشوع يعقوب، وحضور الأنبا بموا أسقف إبروشية السويس، والقس فايز نادي والقس ميشيل ميلاد والقس إيميل نبيه ومارثا فايز ممثلا عن لجنة المرأة.