ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 216 محضرا تموينيا في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنّه تم ضبط طن ونصف دقيق فاخر وأرز حر بمركزي شبين الكوم والشهداء مجهولي المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا التحفظ على 5 شكائر دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بقويسنا، لإعادة بيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتحرير محاضر بتلك الوقائع بأرقام (4274 ،5892، 3265)، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفقاً لتقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة .

تحرير محاضر للتجار المخالفين في محافظة المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أنّ تلك الحملات، أسفرت اليوم عن تحرير 216 محضرا تموينا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، متنوع ما بين87 مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و129 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية، لمواصلة الجهود في تشديد الرقابة التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار، حفاظا على حقوق المواطنين ومنعهم من الاستغلال.

الإبلاغ عن محتكري السلع في محافظة المنوفية

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة بضرورة التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، مؤكدا بأن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، وعدم السماح بالمغالاة حفاظا على حقوقهم .