مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرتين بأمريكا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، حادثي تحطم طائرتين في «نيفادا» و«ويسكونسن»، أسفرا عن مقلت 6 أشخاص.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم، مساء أمس الأول الجمعة، على إثر تحطم طائرة نقل طبية في شمال «ولاية نيفادا» في المنطقة الغربية من الولايات المتحدة.

وأوضحت شرطة «مقاطعة ليون»، أن حادث تحطم الطائرة وقع في الساعة الـ 9:15 من مساء أمس الأول الجمعة قرب «ستاجكوتش»، فيما قالت شركة «كير فلايت»، التي تقدم خدمة الإسعاف بالطائرة والمروحية، إن قتلى الحادث بينهم الطيار وممرضة طيران ومسعف طيران ومريض وأحد أفراد أسرة مريض.

«كير فلايت» تعلن إيقاف الرحلات الجوية

وأشارت«كير فلايت»، في بيان، إلى إيقاف الرحلات الجوية للتركيز على مساعدة الوكالات وأعضاء الفريق والعائلات، فيما أوضحت «الهيئة الوطنية لسلامة النقل»، صباح أمس السبت، عبر «تويتر»، إنها سترسل 7 محققين إلى موقع التحطم.

ولقي طيار مصرعه جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز«سيروس أس آر 22» في أحد موانيء «ولاية ويسكونسن» شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القتيل يبلغ من العمر 52 عاما

وتحطمت الطائرة الخفيفة بعد ظهر أمس الأول الجمعة قرب جسر «ريتشارد آي بونج» التذكاري، فيما قالت شرطة مقاطعة سان لويس في بيان، إن الطيار يبلغ من العمر 52 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 24 أكتوبر 2021، لقي شخصان مصرعهما «رجا وامرأة» جراء تحطم طائرة صغيرة وسقوطها فوق منزل بـ«ولاية ويسكونسن».