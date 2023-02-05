تفاصيل اصطدام طائرتين في مطار بولاية «نيوجيرسي» الأمريكية «صور»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حادثا جديدا من حوادث الطائرات التي تشهدها البلاد دون وقوع إصابات، وجاءت الواقعة الجديدة بـ«مطار نيوارك ليبرتي الدولي» بولاية «نيوجيرسي» شمال شرقي البلاد، دون وقوع إصابات.

ونشرت وسائل إعلام من بينها شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، تفاصيل حادث اصطدام طائرتين في المطار الأمريكي، وقالت إن طائرة لدى هبوطها، اصطدمت بأخرى، أمس الأول الجمعة، كانت تستعد للإقلاع في «نيوارك ليبرتي الدولي».

طائرة «بيونج 757» كانت متوجهة إلى «أورلاندو»

وأوضحت شركة «يونايتد أير لاينز»، أن الطائرتين تابعتان لها، مؤكدة أنه خلال تحرك طائرة «بيونج 787 دريم لاينر» لم تكن تحمل ركابا، من أجل الاستقرار في موقعها عند البوابة «سي 125» اصطدمت بطائرة أخرى «بيونج 757» كان بينها بعض المسافرين العرب تستعد للإقلاع عند البوابة «سي 126» متوجهة إلى «أورلاندو».

إزالة طرف الجناح المتضرر

وأشارت «يونايتد أير لاينز»، إلى أن الاصطدام تركز في جناحي الطائرتين.

من جانبها، تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لهيئة مطار «نيوارك ليبرتي الدولي»، من إزالة طرف الجناح المتضرر.

وجاء حادث «مطار نيوارك ليبرتي الدولي» بعد 3 أسابيع من تجنب طائرة من طراز «بوينج 737 » تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز» وأخرى «بوينج 777» التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، واقعة تصادم في مطار «جون إف كينيدي» في نيويورك.