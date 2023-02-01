مصرع شخصين وإلغاء أكثر من 1700 رحلة جوية في أمريكا بسبب العواصف الثلجية

لقي شخصين على الأقل مصرعهما، وأُلغيت أكثر من 1700 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب العواصف الثلجية التي تسببت في انتشار الجليد في رقعة واسعة من البلاد وإحداث اختناقات على الطرق السريعة.

استمرار هطول الأمطار

وأوضحت السلطات، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية صباح اليوم، أنّ شخصين على الأقل لقيا حتفهما على طرق ملساء في ولاية تكساس، وأُصيب اثنان من ضباط القانون في الولاية بجروح خطيرة، من بينهم نائب كان عالقًا أسفل شاحنة.

وحذّر المركز الفيدرالي للتنبؤ بالطقس، من استمرار هطول الأمطار المختلطة -بما في ذلك الأمطار المتجمدة وموجات الصقيع- بينما حثّ حاكم تكساس الجمهوري، جريج أبوت، المواطنين على الابتعاد عن الطرق.

إلغاء 50% من رحلات اليوم

وأفادت السلطات بأنّ شخصًا واحدًا في مدينة أوستن قُتل في حادث تصادم فجر أمس، كما توفي رجل يبلغ من العمر 45 عامًا ليل الاثنين بعد أن انزلقت سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات في حاجز حماية على الطريق السريع قرب دالاس في ظروف وتدحرجت على أحد الجسور.

وتم إلغاء أو تأخير أكثر من 900 رحلة جوية من وإلى مطار دالاس-فورت وورث الدولي الرئيسي في الولايات المتحدة وأكثر من 250 رحلة من وإلى دالاس لاف فيلد أو تأخرت في صباح اليوم، وفقًا لخدمة تتبع حركة الطيران FlightAware. وفي دالاس فورت ورث، تم إلغاء أكثر من 50% من الرحلات الجوية المقررة بعد ظهر اليوم.

7 آلاف حادث انقطاع التيار الكهربائي

وأفادت FlightAware بأنّ شركة طيران ساوث ويست ومقرها دالاس ألغت أكثر من 560 رحلة اليوم وأجلت أكثر من 350 رحلة أخرى.

كذلك، تم الإبلاغ عن نحو 7 آلاف حادث انقطاع التيار الكهربائي في تكساس حتى وقت متأخر من صباح الثلاثاء، وقال الحاكم الجمهوري جريج أبوت، إنّ الانقطاعات كانت بسبب ظروف الطقس السيئ مثل تراكم الجليد على خطوط الكهرباء أو الأشجار المتساقطة.

وفي ولاية أركنساس، أعلنت الحاكم الجمهوري، سارة هاكابي ساندرز، حالة الطوارئ الثلاثاء بسبب العاصفة الجليدية. وأشارت، في إعلانها، إلى احتمال سقوط العديد من خطوط الكهرباء، وقالت إنّ ظروف الطريق أدت إلى تراكم عمليات تسليم البضائع من قبل السائقين التجاريين.