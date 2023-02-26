هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر تضرب وسط تركيا

‏ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» أن بؤرة الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 52 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و29 كم بين الجنوب والجنوب الغربي من «أفيسن».

زلزال تركيا المدمر

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، بناء حلف شمال الأطلسي الناتو مدينة سكنية سابقة التجهيز لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري.

استمرار تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات في سوريا

من جانبه، سجل«المركز الوطني للزلازل» في سوريا، 22 هزة أرضية منذ الساعة الـ8 من صباح أمس السبت، وحتى الساعة الـ9 والنصف من مساء اليوم ذاته، مشيرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات على مقياس ريختر وعدد محدود للهزات المتوسطة بين الحين والآخر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.