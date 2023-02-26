«سي آي أيه»: الصين تحاول تقييم العواقب حال زودت روسيا بالسلاح

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، CIA، وليام بيرنز، إن الصين تحاول تقييم العواقب في حال زودت روسيا بالسلاح، مضيفا لقناة «سي بي إس» الأمريكية، إن «بكين» تدرس تزويد روسيا بالأسلحة الفتاكة.

وأشار بيرنز، في برنامج «واجه الأمة»،إلى أن «واشنطن» لا ترى قرارا نهائيا من جانب الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الصين تحاول مساعدة روسيا

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال لبرنامج «واجه الأمة» المذاع على قناة «سي بي إس» الأمريكية، في الأسبوع الماضي، إن الصين تدرس بنشاط تقديم أسلحة وذخيرة لمساعدة موسكو.

اجتماعات في الهند

وأمس السبت، اختتم وزراء مال ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة الـ20 اجتماعاتهم في الهند، دون التوصل إلى بيان مشترك، بسبب الخلافات مع«بكين» بشأن الأزمة الأوكرانية.