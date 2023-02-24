الاتحاد الأوروبي: وثيقة الصين حول الأزمة الأوكرانية ليست «مقترح سلام»

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خورخي توليدو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، أكد أنه يتعين على بكين أن تفي بمسؤوليتها في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة عدوان روسيا، موضحًا أن وثيقة موقف الصين من أوكرانيا ليست مقترح سلام، وذلك في خطاب أمام عشرات الدبلوماسيين بحفل أقيم في بكين لإحياء الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية – الأوكرانية.

وكانت الحكومة الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، مقترحًا من 12 بندًا، دعت فيه موسكو وكييف إلى استئناف مفاوضات السلام، بمناسبة مرور عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، محذرة من استخدام السلاح النووي.

فيما أكد حلف شمال الأطلسي «ناتو»، اليوم الجمعة، أنه مصمم على مساعدة أوكرانيا في التصدي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معتبرًا أن موسكو لم تتمكن من كسر عزيمة الشعب الأوكراني مع مرور عام على بدء الأزمة، وعلى روسيا أن توقف فورًا هذه الحرب غير القانونية التي انعكست على إمدادات المواد الغذائية والطاقة في العالم، مطالبًا بمحاسبة موسكو على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا.