الصين تقدم وثيقة من 12 بندا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية و«كييف» ترحب

دعت الحكومة الصينية روسيا وأوكرانيا إلى استئناف مفاوضات السلام، من خلال مقترح بوثيقة تضم 12 بندًا، محذّرة من استخدام السلاح النووي ومطالبة بتجنّب استهداف المدنيين، تزامنا مع ذكرى مرور عام على بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، فإن الخارجية الصينية تعارض أي عقوبات أحادية الجانب غير مصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدة رفضها الكامل لاستخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية من قبل أي بلد في ظل أي ظروف.

وأشار البيان الصيني إلى أنه لا يمكن أن يكون أمن أي دولة على حساب استقرار الدول الأخرى، موضحة أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية.

ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا

وأشارت قناة «العربية»، إلى أن بيان وزارة الخارجية الصينية الذي شمل بنود الوثيقة، طالب جميع الأطراف بدعم روسيا وأوكرانيا للتحرّك في نفس الاتّجاه واستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن.

وشددت الصين على عدم استخدام الأسلحة النووية وينبغي عدم خوض حروب نووية وعلى أطراف النزاع الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وتجنّب مهاجمة مدنيين أو منشآت مدنية، مؤكدة أنه حتّى مجرّد التهديد باللجوء للسلاح النووي، أمر غير مقبول بالنسبة لها.

وأكدت الصين في بيانها أن الحروب والنزاعات لا تُفضي إلى منتصر، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على العقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار مع ضرورة منع التصعيد، ودعم روسيا وأوكرانيا للقاء، واستئناف الحوار المباشر في أسرع وقت ممكن مشددة على ضرورة المساهمة باستمرار في تهدئة الوضع ونزع فتيله، والتوصل في النهاية إلى وقف كامل لإطلاق النار.

جاء ذلك في اقتراح من 12 بندا أعلنته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، قالت فيه إن الحوار والتفاوض هما السبيلان الوحيدان الناجحان لحل الصراع.

زيلنيسكي يرحب بإجراء محادثات مع الصين

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي، صرح أمس بأنه يرحب بإجراء محادثات مع بكين، الحليف الوثيق لروسيا، معربًا عن رغبته في اجراء لقاء قمة مع الرئيس الصيني، معتبرًا أنه من المشجع أن الصين تفكر في السلام.

وبحسب «العربية» فان روسيا رحبت بدور أكثر نشاطا للصين في جهود تسوية الصراع في أوكرانيا وأنها تقدر نهج الصين المتوازن.