 انقطاع الكهرباء عن أكثر من 120 ألف أمريكي جراء العواصف في كاليفورنيا

شهدت «ولاية كاليفورنيا» الأمريكية، تساقط الثلوج وهطول الأمطار جراء عواصف ضربت الولاية خلال الساعات القليلة الماضية، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 120 ألف عميل.

عواصف في جنوب غرب كاليفورنيا

واجتاحت عاصفة شتوية قوية في وقت سابق الساحل الغربي للولايات المتحدة، مع فيضانات ودرجات حرارة شديدة البرودة، فيما قالت هيئة «الأرصاد الجوية الوطنية» الأمريكية، إنها كانت واحدة من أقوى العواصف التي ضربت جنوب غرب كاليفورنيا على الإطلاق، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».

واستمرت العواصف في ضرب أجزاء من «ولاية كاليفورنيا» الواقعة غرب الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى تساقط الثلوج وهطول الأمطار، فيما قالت «إن بي آر»، إنبعد أيام من الرياح العاتية والأشجار المدمرة، ظل أكثر من 120 ألف عميل في الولاية بدون كهرباء

وشهدت منطقة «لوس أنجليس»، أمس السبت، انقطاع الكهرباء عن نحو 85 ألف منزل وشركة، فيما أغلق السلطات العديد من النقاط الجنوبية من الطريق السريع رقم 5 في المدينة ومحيطها بسبب الفيضانات.

الأرصاد الجوية» تحذر سكان «ساكرامنتو» من السفر

وأعلنت إدارة النقل في «كاليفورنيا»، إن أكبر طريق سريع يؤدي إلى الشمال خارج المدينة «الطريق السريع 5»، ظل مغلقا بسبب الثلوج الكثيفة.

بدورها، حذرت «هيئة الأرصاد الجوية»، سكان «ساكرامنتو» عاصمة «ولاية كاليفورنيا»، من السفر، ابتداء من اليوم الأحد إلى الأربعاء حيث بدأت الأمطار والثلوج في التساقط مرة أخرى، بعد توقفها، فيما أغلقت السلطات الأمريكية، «منتزه يوسمايت الوطني» حتى الأربعاء المقبل بسبب ظروف الشتاء القاسية.

ومن المتوقع أن تشهد «سان فرانسيسكو» شمال «ولاية كاليفورنيا»، درجات حرارة قياسية باردة.