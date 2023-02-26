10 هزات أرضية تضرب عدة مناطق بتركيا اليوم.. تراوحت بين 3.1 و4.4 ريختر

ضربت 10 هزة أرضية مناطق وسط وشرق تركيا ومنطقة الحدود مع سوريا، خلال الساعات الـ7 الأولى من اليوم الأحد، ووفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، تراوحت قوتها بين 3.1 و4.4 درجة على مقياس ريختر.

آخر هزات تركيا اليوم

وأوضح « رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن آخر الهزات الأرضية التي ضربت صباح اليوم الأحد وسط تركيا بلغت قوتها 3.3 درجة على مقايس ريختر، مضيفا إن البؤرة وقعت على عمق 2 كيلومتر.

زلزال تركيا

وأشار مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى ان مركز الهزة الأرضية وقعت على مسافة 65 كم غرب «أديامان» جنوب شرق تركيا و22 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «جولباشي» بمنطقة الأناضول الوسطى.

جدير بالذكر، أن عدد ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا منذ 6 فبراير الجاري ارتفع إلى أكثر من 44 ألف ضحية، فيما أرادت السلطات إيواء نحو مليوني شخص.