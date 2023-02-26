هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر في وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وأشارت بيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن البؤرة وقعت على عمق 10 كم.

وقال « رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 60 كيلومترا غرب «قهرمان مرعش»

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب منطقة الحدود «التركية السورية»

وكان رصد «الزلازل الأورومتوسطي»، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت منطقة الحدود «التركية السورية» على عمق 2 كم.

وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مساف 25 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «أنطاكيا» و 14 كم بين الشمال والشمال الغربي من «يايلاداجي».