هزة أرضية بقوة 3 ريختر غرب تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر غرب تركيا، وكشف مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، تفاصيل الهزة.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كم، وعلى مسافة 61 كيلومترا غرب «أنطاليا» جنوب غرب تركيا و21 كم جنوب غرب «كوركوتيلي»

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، عبر بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على عمق 1 كيلو متر وعلى مسافة 84 كم بين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» و 14 كيلو متر شمال شرق «البستان».

وارتفع عدد ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا، إلى 44 ألف و128 ضحية، فيما انهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية.

وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية المعروفة باسم «آفاد»، قالت في وقت سابق، إنه جار إيواء ما يقرب من مليوني شخص، مشيرة إلى نصب أكثر من 335 ألف خيمة وإنشاء تجمعات سكنية من الحاويات في 130 موقعاً وإجلاء ما يقرب من 530 ألف شخص.

من جانبها، اعتقلت السلطات التركية، أمس السبت، 184 شخصاً يُشتبه بمسؤوليتهم عن انهيار مبان في الزلازل التي ضربت البلاد خلال فبراير الجاري، وأشار وزير العدل بكر بوزداج، خلال مؤتمر صحفي في «ديار بكر» جنوب شرق البلاد، إلى التحقيق مع أكثر من 600 شخص لصلتهم بمباني منهارة.

وأوضح بوزداج، أن من بين المعتقلين رسمياً والمحبوسين احتياطياً 79 مقاول بناء و74 ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن المباني و13 مالكاً و18 ممن أجروا تعديلات على المباني، من بينهم رئيس بلدية نورداجي بـ«غازي عنتاب» جنوب البلاد.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ«برنامج الأغذية العالمي» ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة «أنطاكيا» جنوب تركيا، أنه واجه مشاهد مروعة أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال جنوب تركيا، واصفا ما رأه هناك بنهاية العالم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

I'm here in #Turkiye , where @WFP is supporting nearly 1 million people impacted by these devastating earthquakes. Our teams are going all out – from delivering hot meals & family food packages to setting up 500+ mobile kitchens with local partners. More to come! pic.twitter.com/bRwEZ2Xfth

You can see this on TV all you want, but until you're here on the ground, it's impossible to imagine the scale of devastation the earthquake has caused in #Turkiye. Antakya was a city of 1.5M people – now it's a ghost town.



There's only one way to describe this: Apocalyptic. pic.twitter.com/DNiY342U3c