ويل سميث يحصل على أول جائزة بعد «صفعة الأوسكار»

حصل النجم الأمريكي ويل سميث على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «Emancipation»، في حفل توزيع جوائز«NAACP» بنسختها الـ54، مساء أمس، وتعتبر الجائزة الأولى التي يحصل عليها منذ واقعة صفع كريس روك في حفل توزيع جوائز أوسكار 2022، ولكن «سميث» لم يكن حاضرا في الحفل لاستلام الجائزة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تدور أحداث فيلم «Emancipation» في ولاية لويزيانا في القرن التاسع عشر، ويجسد ويل سميث في دور عبدا يحاول في الهروب من المعاملة الوحشية بعد ما تم جلده من قبل أصحاب المزرعة التي يعمل بها، ويعتبر الفيلم مستوحى من صورة حقيقة شهيرة تدعى «Whipped Peter» تعود لعام 1863، وتكشف تعرض صاحبها للجلد الشديد، وكان لها دور في حركة إلغاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جائزة جديدة لـ ويل سميث عن فيلم «Emancipation»

ولا تعتبر تلك الجائزة الوحيدة، حيث من المقرر أن يستلم «سميث»، الذي شارك كمنتج في الفيلم، جائزة «بيكون» من جمعية نقاد السينما الأمريكية الأفريقية جنبًا إلى جنب مع المخرج أنطوان فوكوا في الأول من مارس لعملهم في الفيلم، كما حصل الفيلم أيضًا على ترشيحات في فئتين في جوائز «بلاك ريل».

يأتي فوز «سميث» بعد عام تقريبًا من حفل توزيع جوائز الأوسكار المثيرة للجدل لعام 2022، حيث صفع الممثل روك بعد مزحة سيئة عن زوجته جادا بينكيت سميث، بعد لحظات، فاز سميث بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم «King Richard»، ونتيجة الواقعة تم منع الممثل الأمريكي من جميع الأحداث التي ترعاها الأكاديمية لمدة 10 سنوات.