بعد منعه من حضور حفل الجوائز.. ويل سميث يبحث عن ترشيح لجائزة أوسكار

ردود أفعال إيجابية حققها البرمو الدعائي الأول لفيلم «Emancipation» للمخرج أنطوان فوكوا، بطولة النجم الأمريكي ويل سميث، الذي كان من المقرر طرحه في وقت سابق من العام الحالي، لكن جرى تأجيله إلى ديسمبر المقبل بسبب أزمة صفع الأخير للممثل الكوميدي كريس روك، على المسرح، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار، والذي ترتب عليه استقالة بطل العمل من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، ومنعه من حضور الحفل لمدة 10 سنوات.

وطرح الفيلم مع اقتراب موسم الجوائز في الولايات المتحدة الأمريكية، يثير تسأل حول هل يمكن أن يفوز ويل سميث بجائزة أوسكار أخرى بعد ما حدث؟.

وفقا لتقرير موقع «فارايتي»، لا يزال من الممكن ترشيح «سميث» لجائزة أوسكار أخرى لأفضل ممثل، حتى بعد تداعيات صفع «روك».

وأشار التقرير إلى أن ويل سميث الذي يعمل أيضًا كمنتج في فيلم «Emancipation»، لا يزال مؤهلا من الناحية الفنية لتلقي ترشيح وجائزة خلال حفل 2023 المقبل، لكن لن يُسمح له بالظهور شخصيًا أو عبر البث التلفزيوني لقبولها، ولا يزال بإمكانه الحضور في حفلات توزيع الجوائز الأخرى مثل جوائز «جولدن جلوب» ونقابة ممثلي الشاشة.

ويل سميث: فيلم «Emancipation» ليس عن العبودية

وحضر ويل سميث الذي فاز بأول أوسكار عن دوره في فيلم «King Richard»، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عرض متقدم لفيلم «Emancipation» بحضور قادة التأثير الاجتماعي في المؤتمر التشريعي السنوي الحادي والخمسين لمؤسسة الكونجرس الأسود في واشنطن.

وقال «سميث»: «طوال مسيرتي المهنية، رفضت العديد من الأفلام التي كانت تدور حول العبودية، لم أرغب أبدًا في أن أقدمنا بهذا الشكل، ثم ظهر هذا الفيلم ووجدت أن هذا ليس فيلمًا عن العبودية، هو فيلم عن الحرية، عن المرونة والإيمان».

تفاصيل فيلم «Emancipation»

وتدور أحداث الفيلم حول «بيتر»، الرجل الذي يهرب من العبودية معتمدا على ذكائه وإيمانه الراسخ وحبه العميق لعائلته، بعد تعرضه للجلد حتى الموت من مزرعة في لويزيانا، ليشق طريقه شمالًا وينضم إلى جيش الاتحاد.

الفيلم مستوحى من صور حقيقية جرى نشرها لشخص تعرض للجلد الشديد عام 1863، ما أعطى الحركة التي ألغت عقوبة الإعدام دليلا على قسوة العبودية الأمريكية.