رئيسة أكاديمية «أوسكار»: تعاملنا مع واقعة ويل سميث لم يكن كافيًا

قالت جانيت يانج، رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في بداية حفل غداء مرشحي جوائز الأوسكار لعام 2023، بأن الأكاديمية لم تتعامل بشكل صحيح مع تداعيات صفع ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

وتطرقت رئيسة الأكاديمية المنظمة لجوائز أوسكار، إلى الأزمة التي وقعت العام الماضي، موضحة: «أنا متأكد من أنكم جميعًا تتذكرون أننا شهدنا حدثا غير مسبوق في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ما حدث على خشبة المسرح كان غير مقبول تمامًا وكان رد منظمتنا غير كافٍ»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضافت «يانج»: «لقد تعلمنا من هذا أن الأكاديمية يجب أن تتعامل بشفافية تمامًا وتكون خاضعة للمساءلة في أفعالها، ولا سيما في أوقات الأزمات، يجب أن نتصرف بسرعة وحزم مع أنفسنا ومن أجل صناعتنا».

منع ويل سميث من حضور حفل توزيع جوائز أوسكار لـ 10 سنوات

واستقال الممثل ويل سميث من الأكاديمية، في 1 أبريل الماضي، بعد واقعة الصفع في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2022، وقال في بيان: «لقد خنت ثقة الأكاديمية، حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصة الاحتفال والاحتفاء بعملهم الاستثنائي»، واستغرق الأمر عدة أيام أخرى للأكاديمية للإعلان عن إلغاء عضوية سميث ومنعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات.