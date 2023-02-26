«شعبة الدواجن» لنشأت الديهي: السوق تشهد المزيد من الانضباط خلال الفترة المقبلة

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أزمة الدواجن نتجت من وجود فجوة في الإنتاج تقدر بـ40% من الدواجن مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الدولة وافقت على استيراد كمية من الدواجن تقدر بـ50 ألف طن، وهذا شيء جيد جدًا ومن شأنه أن يقلل الفجوة.

سعر الدواجن بالمزرعة

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن تكلفة الكيلو في المزرعة الآن تقدر بـ60 جنيها، وتباع بـ65 جنيها لكي يحقق المربي جزءا من الربحية حتى يستمر في التربية.

ولفت إلى أن السوق تنضبط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الدواجن لا يجب أن ينخفض أقل من 65 جنيها حفاظّا على المربي وصناعة الدواجن ككل.

وأضاف أن هناك توجها من الحكومة في التوسع بزارعة الصويا والذرة بطريقة تعاقدية مع المزارعين لإنتاج الأعلاف والزيوت الفترة المقبلة، وهذا الأمر ممتاز للغاية.

طرح الدواجن المجمدة في المنافذ

وأشار إلى أن اليوم شهد طرح الدواجن المجمدة في المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والداخلية، ومنافذ وزارة التموين، وهذا من شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار، معقبًا: «الجميع يسعى لإرضاء المواطن خلال الفترة الحالية لأن الوضع صعب للغاية».