خبير صناعة الدواجن لـ يوسف الحسيني: الدولة تهتم بملف الأمن الغذائي

قال الدكتور خالد مصطفى، خبير صناعة الدواجن وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توفير الأمن الغذائي وضمان أن لا يحدث به أي خلل أو نقص في مختلف السلع.

مصطفى: العالم يعاني مشكلات تضخم وسلاسل توريد

وأضاف «مصطفى»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الكثير من دول العالم قد تغيرت بعد الحرب الأوكرانية الروسية بخلاف مشكلات التضخم وسلاسل التوريد، الأمر الذي انعكس بدوره على الغذاء وصناعته.

الأمن الغذائي

وتابع: «الأمن الغذائي مهم جدا في مصر أننا ننتجه، وإحنا عندنا في مصر منتجين للدواجن قدروا يحققوا اكتفاء ذاتي، وأنا متصور أن الدولة حريصة على حماية الأمن الغذائي المصري زي ما حمت أمن مصر وأعادت الأمن مرة أخرى إلى ربوع مصر».