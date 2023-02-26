الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث محمد محمود» بعد قليل

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محمد محمود».

تأجيل للحكم

وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد، للنطق بالحكم على المتهم.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي وأمانة سر محمود شلبي وسامح شعبان.

وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محمد محمود»، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قيامهم باستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013.

وخلال وقت سابق، كانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت 2 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، والسجن لمدة عام مع الشغل لمتهمة في القضية، لإدانتهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند في «أحداث شارع محمد محمود» في مايو عام 2013.