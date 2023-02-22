الإعدام لقاتل صديقه لسرقة 150 ألف جنيه في المعادي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهم بقتل صديقه بعد إيهامه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة ضمن دفعة الضباط المتخصصين وسرقة 150 ألف جنيه منه، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محيي الدين، ومحمد مصطفى العادلي، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، ومحمد فاروق.

قتل مع سبق الإصرار

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 21484/266 لسنة 2020 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، وجهت النيابة لـ«مصطفى. ي، 20 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق» في 19 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي، تهمة قتل المجني عليه «ممدوح. أ» عمدا مع سبق الإصرار.

عقد العزم على القتل

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم بيّت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض «سكين»، واستدرج المجني عليه من منزله واتجه به إلى مكان ناء بعيد عن الأعين، وما إن وصلا حتى استل السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهما «أمين، ونجله المجني عليه»، وقدره 150 ألف جنيه مستخدمًا في ذلك الطرق الاحتيالية بأن أوهمه بقدرته على اجتياز نجله «ممدوح»، لاختبارات كلية الشرطة.