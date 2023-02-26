عاجل.. 8 جنيهات انخفاضا في سعر «كرتونة البيض»

سجلت قاعدة بيانات أسعار السلع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 8 جنيهات و33 قرشًا تراجعًا في متوسط سعر «كرتونة البيض»، أمس، مقارنة بأسعار الكرتونة أول أمس.

وفصَّلت قواعد بيانات «معلومات الوزراء»، التي اطّلعت عليها «الوطن»، أسعار أطباق البيض، لافتة إلى أنّ متوسط سعر «كرتونة البيض» على مستوى الجمهورية بلغ 112.82 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وعن سعر «كرتونة البيض الأحمر»، سجلت قاعدة بيانات أسعار السلع، أنّ متوسط السعر للكرتونة أمس سجل 112.86 جنيه، بانخفاض قدره 10.06 جنيه عن سعر الكرتونة الجمعة، لافتة إلى أنّ أدنى سعر لها سجل 78 جنيهًا، وأعلى سعر لكرتونة البيض الأحمر سجل 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض

وعن سعر «كرتونة البيض الأبيض»؛ فإنّ متوسط سعرها أمس السبت بلغ 114.92 جنيه للكرتونة، بانخفاض قدره 6.45 جنيه عن أسعار أول أمس الجمعة، لافتة إلى أنّ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، وأعلى سعر هو 135 جنيهًا.