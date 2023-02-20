سعر كرتونة البيض في معارض أهلا رمضان.. أقل من السوق بـ30 جنيها

يعد البيض من السلع الأساسية التي تشغل قطاعًا كبيرًا من المصريين، ويتساءل الكثيرون عن أرخص سعر لكرتونة البيض في مصر، وذلك بعد أن شهد البيض تراجعاً كبيرا في معارض أهلا رمضان في المحافظات التي سجلت انخفاضا أقل من الأسواق بـ30 جنيها، ما جعل المواطنين يتجهون إلى المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لشراء البيض.

أرخص سعر كرتونة بيض في المحافظات

وتستعرض «الوطن» أرخص سعر كرتونة بيض في مصر في المحافظات، حيث سجل سعر البيض الأبيض والأحمر 85 جنيها في معارض أهلا رمضان في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء البيض من تلك المنافذ التي تبيع بأقل من السوق بفارق كبير في كرتونة البيض.

وأكدت الدكتورة سهير شرف كبير مفتشي التموين بالمنوفية، أن معارض أهلا رمضان في شبين الكوم تبيع كرتونة البيض بأرخص سعر مقابل 85 جنيها للكرتونة من النوعين الأبيض والأحمر، مؤكدة أن الكميات الموجودة كبيرة ومتوفرة وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين .

سعر كرتونة البيض في المحافظات

وسجل أرخص سعر كرتونة بيض في مصر أيضا في محافظة البحيرة التي سجل سعر كرتونة البيض 85 جنيها بعد أن قام وزير التنمية المحلية في زيارته بالأمس بتعديل السعر الموجود من 95 جنيها إلى 85 جنيها، فيما تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين في محافظة البحيرة.