7 جنيهات تراجع في سعر كرتونة البيض والكتاكيت في المحافظات

شهدت سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم الخميس، تراجعا كبيرا في سعر كرتونة البيض «البلدي»، بقيمة 7 جنيهات.

كما سجلت أسعار الكتاكيت ما بين تراجع واستقرار في أسعارها، وتقدم «الوطن» خدمة عرض الأسعار لسعر كرتونة البيض، وكذلك سعر الكتاكيت داخل الأسواق الحرة بمحافظات مصر.

تراجع سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم والكتاكيت بالمحافظات قد شهد تراجعا اليوم الخميس، ليصب في مصلحة قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض بـ115 جنيه، وسط تراجع 3 جنيهات لكل كرتونة بيض.

- كما سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 116 جنيه، وسط تراجع بلغ 4 جنيهات لكل كرتونة بيض.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 126 جنيها، وسط تراجع بلغ 7 جنيهات لكل كرتونة بيض.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس بالمحافظات

وأوضح «زكريا»، أن سعر كرتونة البيض سوف يشهد تراجعا جيدا للغاية خلال الأسبوعين المقبلين، نتيجة زيادة في الكميات المعروضة للبيض، عقب تحسن الأحوال الجوية، التي تؤثر علي دورة البيض للفراخ البياض.

- سعر الكتكوت الأبيض تراوح بين 22:40 و25 جنيها.

- سعر الكتكوت «ساسو» تراوح بين 14:75 و16 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي سجل 6:25 جنيه.

- سعر كتكوت روزي سجل 8:25 جنيه.