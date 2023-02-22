سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الأربعاء.. تصل لـ100 جنيه

يعد سعر كرتونة البيض من أكثر السلع التي يهتم الكثيرون بها ويبحثون عنها باستمرار، إذ أنه يعد من أهم مصادر الحصول على الكالسيوم والبروتينات، إذ أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والمحال والأسواق التجارية.

سعر البيض اليوم

- بلغ سعر كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة داخل المزرعة نحو 113 جنيها.

- وصل سعر كرتونة أو طبق البيض الأحمر الذي يضم 30 بيضة إلى نحو 117 جنيها في منافذ وزارة الزراعة.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 100 و105 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في منافذ أمان نحو 105 جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى نحو 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم في المحال التجارية

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض داخل المحال اليوم بين 118 و120 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحال اليوم بين 125 و130 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 130 و135 جنيها.