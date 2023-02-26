هل يمكن لـ«الصحة» رفض إصدار شهادة صحية للمقبلين على الزواج؟.. تقرير رسمي يجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، موضحة أنّ الرسوم تصل إلى 180 جنيها لكل طرف، بعدها تصدر الشهادة الصحية المميكنة، وحال رفض أحد الطرفين إجراء التحاليل المطلوبة، سيتعذر إصدار الشهادة الصحية ومن ثم لن تكتمل المسوغات اللازمة للزواج.

مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي عنها، أنّه حال اكتشاف أنّ أحد الأطراف مصابا بأحد الأمراض، فلن يتم حجز أي شخص، ويتم إرشاد المصابين للمنشآت الصحية لتقديم الخدمات اللازمة طبقا لنوع الإصابة، موضحة أنّه يمكن إضافة تحاليل أخرى حال رغبة المقبلين على الزواج في إجرائها على نفقته.

تحاليل المقبلين على الزواج

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، بديل للتحاليل القديمة، وتتم بالتنسيق مع وزارة العدل، موضحة أنّه لا يشترط حضور الطرفين المقبلين على الزواج معا لإجراء التحاليل، ويمكن عمل فحوصات منفصلة لكل فرد في مراكز مختلفة، ولا يشترط نفس المركز أو التاريخ.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ مدة صلاحية الشهادة الطبية لراغبي الزواج 6 أشهر، وحال لم يتم الزواج خلال هذه الفترة، يجب على الطرفين إجراء التحاليل مجددا، موضحا أنّه بداية من اليوم سيتم العمل بالمبادرة ولن يعتد بأي شهادات صحية أخرى.