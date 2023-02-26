9 معلومات و3 أوراق لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

تنطلق اليوم الأحد أولى أيام العمل بنظام فحص المقبلين على الزواج، حيث يتم إجراء التحاليل والكشوفات للاطمئنان عليهم، وذلك بعدما خصصت كل محافظة عدد من الأماكن في الوحدات الصحية لإجراء تلك التحاليل ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص المقبلين على الزواج.

وتقدم «الوطن» 9 معلومات هامة تحوي كل تفاصيل وتكلفة ومواعيد فحوصات المقبلين على الزواج بالإضافة إلى الاوراق المطلوبة المتمثلة في 3 أوراق أساسية.

مواعيد وتكلفة فحوصات المقبلين على الزواج

- إجراء التحاليل بمدة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد الزواج، حتى يتم استلام نتائج التحاليل واستخراج الشهادة الصحية اللازمه للزواج.

- إلغاء العمل نهائياً بالشهادات الطبية الورقية.

- قيمة التحاليل والفحوصات للشخص الواحد 180 جنيها.

- رسوم استخراج الشهادة 40 جنيها.

الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

- فحص طبي شامل

- فحص معملي «تحديد الفصيلة، تحديد معامل ريسوس، تحديد نسبة الهيموجلوبين»

- اكتشاف بعض الأمراض غير السارية «الضغط، مرض السكري»

- اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدي الفيروسي

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية

الأوراق المطلوبة لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج

- أصل شهادة الميلاد للعروسين

- عدد 4 صور شخصية لكل منهما

- عدد 3 صور رقم قومى لكل منهما

- بالنسبة للمطلقى على يد مأذون «إحضار أصل إشهاد الطلاق الورقي».

- إذا كان الطلاق بحكم محكمة «أصل إشهار الطلاق المميكن».