15 سؤالا تشغل بال المقبلين على الزواج عن الفحص الطبي بالمحافظات

أطلقت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا يحدد أماكن إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في محافظات مصر المختلفة وأماكن المراكز الصحية وعددهم 302 مركز في كافة محافظة مصر، وكذلك إجابات للأسئلة التي تشغل بال الشباب المقلبين على الزواج حيث تبدأ المراكز الصحية في المحافظات استخراج الشهادات المميكنة بداية من صباح يوم الأحد 26 فبراير 2023 بعد إجراء التحاليل المقررة.

وأجابت وزارة الصحة علي الأسئلة التالية علي الموقع الإلكتروني https://www.100millionseha.eg/marriage والمخصص لمعرفة أماكن فحص المقبلين علي الزواج في المحافظات وهي:

أسئلة المقبلين علي الزواج وإجاباتها

س: ما هي الخدمات المقدمة من خلال مبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج؟

ج: الكشف عن الأمراض المعدية والكشف عن الأمراض المزمنة وتحاليل أخرى وفحوصات الامراض الوراثية

س: ماهي الفئات المستهدفة للفحص في مبادرة المقبلين على الزواج؟

ج: الطرفان المقبلان على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية

س: أين يمكن تلقي خدمات الكشف في مبادرة المقبلين على الزواج؟

ج: يتم تقديم الخدمة في جميع محافظات الجمهورية بعدد حوالي 302 مركز ووحدة طبية بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل، ويستدام تقديم الخدمة بشكل ثابت في جميع بالمراكز والوحدات الطبية المحددة لهذا (إكسيل شيت مراكز الفحص)

س: هل التحاليل مجانية أم بمقابل مادي؟ وهل الشهادة مجانية أم بمقابل مادي؟

ج: تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير التحاليل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لفحص ما قبل الزواج بمقابل 180 جنيه يتم دفعها قبل بدء الفحص داخل الوحدة الصحية (حتى الآن)

س: هل التحليل في المبادرة يجب أن يكون مرتبط بالمربع السكني أم يمكن عمله في أي مكان من الأماكن المخصصة؟

ج: يمكن اجراء التحاليل الخاصة بالمبادرة من خلال أي من المراكز والوحدات المخصص ولا يشترط نفس مكان السكن مع الالتزام بضرورة استلام الشهادة من نفس المركز الذي تمت به التحاليل، ويمكن لأي من الطرفين التوجه لعمل التحاليل منفردا بدون الطرف الآخر وفي مراكز مختلفة.

س: هل سيتم ابلاغ الشريك أو الشريكة بنتائج تحاليل الطرف الآخر في مبادرة فحص المقبلين على الزواج؟

ج: يتم استلام النتائج من قبل صاحب الشأن فقط ويكون لكل طرف من الطرفين شهادة منفصلة تحتوي على نتائج تحاليله الطبية ويتم مناقشة أي تفاصيل طبية مع كل طرف من خلال جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية، وليس من دور وزارة الصحة إعلام الطرف الآخر بنتائج أي تحاليل بل من دورها الحفاظ على سرية بيانات المواطن وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة

س: مواعيد العمل فى الوحدات الصحية التي تقدم خدمة الفحص للمقبلين على الزواج؟

ج: مواعيد العمل الرسمية لوحدات ومراكز وزارة الصحة والسكان من السبت الى الخميس 9 صباحا إلي 2 ظهرا.

س: هل سيتم حجزي إذا تبين من خلال التحاليل وجود إصابة بأحد الأمراض؟

ج: لا.. ويتم توجيه الحالات الإيجابية الى المنشئات الصحية المختلفة لتقديم الخدمة اللازمة طبقا لكل نوع إصابة.

س: هل يمكن إضافة تحاليل أخرى بناء على رغبة الزائر؟

ج: أي تحاليل إضافية يرغبها الزائر للاطمئنان قد تحتمل مصاريف يتحملها الزائر ولا يتم كتابتها في الشهادات المميكنة

س: هل سيتم استلام الشهادة في نفس يوم عمل التحاليل؟

ج: لا يتم استلام النتائج في نفس اليوم ولكن في خلال 14 يوم من عمل التحاليل أو عند استلام رسالة نصية على تليفونك المحمول بالتوجه لاستلام الوثيقة

س: هل المبادرة بديل لفحص الزواج القديم؟

ج: نعم. هي تفعيل لنظام مميكن حديث لتحاليل ما قبل الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل وسيتم إيقاف اصدار الشهادة القديمة

س: ماهي مدة صلاحيه الشهادة؟

ج: 6 أشهر من تاريخ الاصدار وفي حالة مرور 6 أشهر على إصدار الشهادة يجب إعادة الفحص مرة أخرى وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم مرة أخرى أيضا

س: معي شهادة تحاليل قديمة هل يمكن استخدامها في الزواج حاليا؟

ج: بداية من يوم 26 فبراير سوف يتم العمل بالمبادرة، ولن يعتد باي شهادات صحية اخرى بداية من تاريخ البدئ.

س: هل سأقوم بمقابلة طبيب في أثناء الفحص في المبادرة؟

ج: ستقوم بإجراء الفحوصات بعد العرض على الطبيب والممرضة المختصين كما سيتم استلام النتائج من خلال جلسة مشورة مع الطبيب المختص

س: في حالة وجود أحد الطرفين خارج البلاد والزواج عن طريق وكيل؟

ج: يتم التأكيد على تفعيل المبادرة للمقيمين داخل الأراضي المصرية فقط ولا تشمل المقيمين خارج البلاد.