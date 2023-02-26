عاجل.. انطلاق فعاليات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

انطلقت فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، قبل قليل، والتي تعمل في الوحدات الصحية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، تحت عنوان «نطمن على صحتنا قبل ما نبني أسرتنا».

استلام نتائج تحاليل المقبلين على الزواج بعد 14 يوم

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في فيديو توعوي صادر عنها بشأن «المبادرة» نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب» اليوم، أنّ المقبلين على الزواج يستفيدون بالمبادرة عبر التوجه إلى أقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية، وطباعة شهادة النتائج، ويتم استلام نتائج التحاليل بعد مرور 14 يومًا من إجرائها.

وأوضحت «الوزارة»، في الفيديو، أنّه يتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل الطرفين.

صلاحية شهادة المقبلين على الزواج 6 أشهر

وأشارت إلى أنّه في حال التشخيص بأحد الأمراض يتم توجيه الشخص لأقرب مركز لتلقي العلاج، على أن تكون مدة صلاحية الشهادة للمقبلين على الزواج 6 أشهر، مع تقديم خدمات الفحص للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وعن معرفة أقرب وحدة صحية تُقدم خدمات مبادرة الرئيس، ذكرت الوزارة أنّه يمكن الاتصال بالخط الساخن للوزارة على رقم 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة.