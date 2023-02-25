متى موعد ليلة النصف من شعبان ؟.. يطلع الله فيها إلى خلقه

يبحث العديد من المسلمين عبر محرك البحث «جوجل» عن متى موعد ليلة النصف من شعبان ؟، وذلك لأن الله عز وجل يغفر في هذه الليلة المباركة لجميع خلقه إلا المشركين أو المتخاصمين، على حسب ما ذكره النبي الكريم في حديثه الشريف «يَطَّلِعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه الطبراني.

متى موعد ليلة النصف من شعبان ؟

وفيما يتعلق بسؤال متى موعد ليلة النصف من شعبان ؟، قالت دار الإفتاء المصرية، إن شهر شعبان يبدأ من يومَ الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 الموافق لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، أي أن ليلة النصف من شعبان ستكون في نهاية يوم 6 مارس المقبل.

فضل ليلة النصف من شعبان

وفيما يتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية إنه ورد حديث عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.