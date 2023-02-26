إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بنجع أبو شجرة في سوهاج بتكلفة 8 ملايين جنيه

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة، بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخطة الاستثمارية للمحافظة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، موضحا أنه جرى تغيير خطوط شبكات مياه الشرب القديمة الاسبستوس بخطوط مياه بلاستيكية، وذلك لزيادة جودة المياه المنتجة وتحسين الضغوط بتلك المنطقة.

وأشار المهندس رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات، إلى أن خطوط المياه التي جرى تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها قطر 4 بوصة، بطول 2747 مترا، وقطر 6 بوصة بطول 3000 متر، وقطر 8 بوصة بطول 1250 مترا، وقطر 12 بوصة بطول 1307 أمتار، كما بلغ عدد الوصلات المنزلية الجديدة 1307 أمتار، وأن تلك الأعمال جرى الانتهاء منها بشوارع أبو الوفا درويش والإعدادية الجديدة وأحمد ماهر وأمين سامي وأحمد عرابي وعفيفي وحشمت والعقاد والسلطان محمود والقفاص، وحارة عبدالرحيم زارع، وجميع تفرعات تلك الشوارع.

تأسيس المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد افتتح في وقت سابق، يرافقه «ليزلي رد»، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الذي جرى تأسيسه على أحدث النظم بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور، وكيفية الدخول للأماكن المغلقة، واستخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على حياتهم وتجنب مخاطر العمل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سوهاج.

كما افتتح المحافظ ومرافقوه تطوير مقر الخط الساخن 125 الخاص باستقبال شكاوى العملاء، الذي جرى تطويره لاستقبال جميع شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن، بمتوسط 150 ألف شكوى سنويا، وجرى إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة، منها «أفايا»، وبرنامج قواعد البيانات CMS، وخطوط الاستقبال PRI، وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS، وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن، وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بنجع أبو شجرة.