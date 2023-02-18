6 شركات مياه تشارك ببرنامج التدريب القياسي لمحطات الصرف في سوهاج

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، البرنامج التدريبي التشغيل القياسي لمحطات معالجة الصرف الصحي.

ويشارك به 15 مهندسا من شركات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والأقصر والمنيا وبني سويف وأسوان وأسيوط وصرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

موضوعات البرنامج لتدريبي بمياه سوهاج

واضاف أن التدريب يستهدف دعم وتاهيل العاملين ورفع مهاراتهم في المجالات الفنية والتخصصية.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم هريدي مهندس بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أن البرنامج التدريبي استمر لمدة 4 أيام وأنه تم تناول كيفية وضع حلول لمشكلات المصافي وأحواض الترسيب الابتدائي وبرك الأكسدة الطبيعية والمرشحات الزلطية هذا بالإضافة إلى وضع حلول لمشكلات المعالجة بالحمأة المنشطة.

أنشطة توعية لترشيد استهلاك المياه

وفي إطار آخر، تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج شهريا عدة فاعليات توعوية للأطفال بأهمية ترشيد استهلاك المياه بينها استهداف مسرح العرائس والألعاب التفاعلية والندوات وطرق الأبواب.