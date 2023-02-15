«مياه سوهاج» تضع خطط العمل لترشيد الموارد.. وتكرم المتميزين بالشركة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع والمديرى العموم، لاستعراض خطط الشركة في مجال الحوكمة والترشيد، وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة، تناول سبل ترشيد الطاقة وإجراء القياسات الكهربائية المختلفة لمحطات مياه الشرب، لزيادة إنتاج المياه وتحسين الأداء.

خطط عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كما ستعراض اجتماع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، خطط الشركة لحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الشهادة العالمية في التنمية الفنية المستدامة، وعرض موقف التحصيل، وخطة الشركة في تغيير العدادات العاطلة، والتشديد على إنهاء أعمال توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تكريم المتميزين بشركة مياه الشرب

وعلى هامش الاجتماع، جرى تكريم مسؤولي الإدارة الفنية المستدامة TSM لمجهوداتهم في حصول محطات رفع صرف صحي بنهو وبنجا وبني عمار، على الشهادة العالمية، وتجديدها لمحطتي معالجة صرف صحي طهطا وجرجا، كما جرى تكريم فريقي ترشيد الطاقة والشركة الحاصل على المركز الأول بمسابقة الدخول للأماكن المغلقة، وأعضاء اللجنة الرياضية لمجهوداتهم في تنفيذ أنشطة اجتماعية وترفيهية وخدمية للعاملين بالشركة.