مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية تزور مركز تدريب «مياه سوهاج»

استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة الشركة بسوهاج، مركز تدريب الشركة، والذي تم تطويره وتحديثه، وتجهيز قاعات ومعامل التدريب بأحدث الأدوات والتجهيزات التدريبية الحديثة خلال زيارتهم لمياه سوهاج.

والتقت ليزلي ريد، مديرة البعثة، مع المتدربين ومناقشتهم عن آرائهم ومدى الاستفادة من الدورات التى يقدمها مركز التدريب، معربة عن سعادتها بما يقدمه المركز للمتدربين خصوصا الدورات التدريبية لذوى الهمم من الصم والبكم.

تعاون «مياه سوهاج» والوكالة الأمريكية

وأكد المهندس ممدوح رسلان، التعاون الدائم والمستمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2004تزامنا مع إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات بما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للشركة القابضة.

وقال المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس الشركة، الاهتمام الكبير بذوي الهمم حيث خصصت دورات تدريبية تناسب قدراتهم، كما جهزت مراكز خدمة العملاء بمنحدرات مخصصة لذوى الهمم، ووفرت مقدم خدمة عملاء مدرب على لغة الإشارة لتسهيل تقديم الخدمة لهم.

واضاف أن التعاون ممتد على مدار 14 عاما مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمحافظة سوهاج، مشيرا أن تعداد المحافظة يصل إلى 5 ملايين نسمة، موزعين فى 11 مدينة و270 قرية، ويتم انتاج نحو 878 ألف متر مكعب يوم من مياه الشرب، لتصل تغطية خدمة المياه 100% على مستوى المحافظة، وفيما يتعلق بخدمة الصرف الصحى يستفيد منها أكثر من مليون ونصف مواطن سوهاجي.

مشروع الدعم الفنى

واستعرض جون هندرسون، مدير مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA'S»، أن أهم الإنجازات التى تحققت والتحديات القائمة أمام البرنامج والجاري تنفيذه فى خمس شركات تخدم أكثر من 21 مليون نسمة، بإجمالي 3 ملايين وصلة مياه، في مجالات إدارة الأصول، جودة الخدمات، الفاعلية، واستعادة التكاليف، للتحول الرقمى، إدارة المياه الغير محاسب عليها.