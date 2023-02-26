أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في المحافظات 2023 «مستندات»

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وقالت وزارة الصحة والسكان المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرة إلى أن أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في المحافظات 2023 داخل 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، ومزودة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لإجراء التحاليل داخل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في المحافظات 2023

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن أسعار تحاليل الزواج 2023 داخل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تصل إلى 180 جنيها لكل طرف، وهو ثمن التحاليل التى تجرى، ويمكن إضافة تحاليل أخرى وفقا لرغبة أي من الطرفين على نفقتهما الخاصة، مشيرا إلى ان المبادرة تقدم حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج للكف عن العديد من الأمراض والتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر على أطفالهما في المستقبل.

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية والمراكز الموزعة على مستوى المحافظات، تعمل بشكل يومي عدا يوم الجممعة، وهو الإجازة الرسمية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة الى توافر الفرق الطبية داخل كل وحدة صحية للمساعدة في إجراء الفحوصات الطبية وتقديم المشورة لكل طرف بأهمية الحياة الزوجية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الشهادات الصحية التى ستصدر بداية من اليوم هي الشهادات التي سيتم العمل بها، وهي صالحة لمدة 6 اشهر من تاريخ إصدرها وأي شهادة قبل ذلك لا يعتد بها.

وعن التحاليل التي سيجريها المقبلون على الزواج، أشارت إلى أنها متنوعة وعديدة وتشمل مرض الإيدز وقياس السكر العشوائي ومرض الزهيري وقياس نسبة الهيموجلوبين وفيروس الكبدي بي وسي.