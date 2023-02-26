إصابة 17 عاملا زراعيا في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 17 عاملا من عمال الصوب الزراعية في تصادم سيارتين بمفارق «أبو سلطان» في مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد إصابة 17 عاملا وعاملة بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لاسعافهم وتقديم علاج اللازم لهم.

تصادم سيارتين

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، أن سيارة ربع نقل كانت تقل عاملين في الصوب الزراعية واصطدمت مع أخرى «جامبو» عند وصلة أبو سلطان بمركز فايد.

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة

من جانب آخر، أسفر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد»، عن إصابة سيدتين، إحداهما صيدلية والأخرى أخصائية تحاليل.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم «1341 ر ب ط» على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد» بالكيلو 9 في اتجاه الإسماعيلية، وتم نقل السيدتين إلى مستشفى المجمع الطبي لهيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية لتقديم الإسعافات الأولية لهما.

واتجه رجال مرور الإسماعيلية إلى مكاني الحادثين، لرفع السيارات عن نهر الطريق الذي توقف، فيما أمر مدير أمن الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة الملابسات.