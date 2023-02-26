إصابة شاب وطفل في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بسوهاج

اصطدمت سيارة ملاكي ودراجة نارية مما أدى لسقوط السيارة بالترعة، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة المنشاة بوجود حادث تصادم ومصابين وسقوط سيارة بالترعة دائرة مركز المنشأة.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة مرور لرفع آثار الحادث كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارتي إسعاف، وبالانتقال لموقع الحادث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «محمد ع ي ع» سن 23 عاما سائق ويقيم دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية «توك توك» قيادة المدعو «محمد و م ا» سن 18 عاما طالب ويقيم بدائرة المركز مما أدى لسقوط السيارة بترعة نجع العسيرات المجاورة للطريق

حصر المصابين بالحادث

ونتج عن ذلك إصابة كل من قائد التوك توك بكدمه بالذراع الأيسر والقدم اليسري وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و الطفل «زياد ا ع» سن 10 أعوام تلميذ ويقيم دائرة المركز بكسر بعظام الجمجمة وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة من مستقل التوك توك وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.