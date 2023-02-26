إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في المنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بحي الأخصاص في شمال مدينة المنيا وتم نقلهم إلي قسم السموم بالمستشفى العام لتلقي العلاج، والإسعافات الأولية اللازمة، حيث أجريت لهم عمليات غسيل وتطهير معوي.

وصول 4 أشخاص للمستشفى

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام مدينة المنيا، يتضمن وصول كل من إيهاب نبيل 44 عاما، موظف، وابنيه نبيل 10 سنوات، إندريا 13 عاما، ومليان ظريف زكي 30 عاما، ربة منزل، يقيمون بحي الأخصاص، مصابون بأعراض قيء وارتفاع طفيف في درجة الحرارة وتقلصات معوية.

المصابون تناولوا طعاما فاسدا

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين تناولوا وجبة طعام فاسدة داخل المنزل، وتم نقلهم إلي قسم السموم بالمستشفي العام لتلقي العلاج، حيث أجريت لهم عمليات غسيل وتطهير معوي، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق حيث قررت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الظروف والملابسات.