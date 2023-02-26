إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية » الصحراوي، عند الكيلو 100 في اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إنقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من بسملة علي سيد أحمد، 11 سنة، وأحمد فرج أحمد، 26 سنة، وعلي سيد أحمد، 40 سنة، مقيم في المطرية، وسيد علي أحمد، مقيم في المطرية، وبسمة عبد العزيز محمد، 11 سنة، ومحمد علي سيد أحمد، 6 أشهر، ومجدي علي سيد أحمد، 13 سنة، مقيم بالمطرية، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، لإجراء الإشاعات وتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.